Лей сдает позиции - сколько будут стоить доллар и евро в среду

Какой будет 15 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщили в Национальном банке Молдовы - основные "игроки" отыграют у национального платежного средства по несколько банов.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 15 января.

Согласно опубликованным данным, продолжится подорожание двух основных валют. Доллар США вырастет на один бан, до 17,38 лея за единицу.

Евро станет дороже сразу на четыре бана и будет стоить 19,35 лея.

В среду сохранит свои позиции румынский лей, который будет торговаться по 0,72 в пересчете на молдавское платежное средство.

Украинская гривна и российский рубль не подрастут в цене и будут стоить, соответственно, 0,72 лея и 0,28 лея.

Молдавский лей начал 2020 год на самом высоком за последние пять лет уровне, отмечает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Характеризуя поведение молдавского "льва", аналитик пришел к выводу, что оно было зеркальным - в течение первого полугодия 2018-го нацвалюта непрерывно укреплялась, а затем последовал период падения. Он обратил внимание, что в 2019-м ситуация стала диаметрально противоположной: сначала было сильное обесценивание, а потом последовали несколько месяцев роста.

В 2020 году, по мнению эксперта, Нацбанку следует избегать ситуаций 2019-го, когда наблюдались резкое укрепление/девальвация национальной валюты. НБМ не преследует цель удерживать валютный курс на определенном уровне, но, безусловно, он обязан избегать стрессовых ситуаций на валютном рынке, уточнил Ионицэ.

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