Правительство будет следить за динамикой цен в Молдове

По инициативе президента кабинет министров вернется к практике регулярного мониторинга цен, прежде всего на продукты социального значения.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Цены диктует рыночная экономика, однако это не означает, что государство не должно мониторизировать динамику цен и ее влияние на уровень жизни населения. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон по итогам совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Глава государства предложил правительству вернуться к практике регулярного отслеживания потребительских цен в стране.

"У нас существует опыт, наработанный в правительстве, которое возглавляла Зинаида Гречаная. Мы обсудили и решили, что можем вернуться к этой практике, с еженедельным анализом эволюции цен, особенно на социально значимые товары", - заявил Игорь Додон.

Согласно официальной статистике, в 2019 году больше всего подорожало продовольствие. Так, в течение прошлого года, молочные продукты подорожали почти на 8 процентов, овощи - более, чем на 20 процентов, некоторые виды фруктов - более, чем на 50 процентов, на куриные яйца - более, чем на 35 процентов.

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