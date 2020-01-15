Что задумали евро и доллар: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 16 января.

За сутки нацвалюта просядет по отношению ко всем основным игрокам.

Больше остальных отличится евро, который за сутки укрепится на 8 банов до 19,4339 лея.

Доллар станет тверже на 5 банов и будет торговаться по 17,4303 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" укрепился на 20 с лишним банов, а евро - на 19 банов.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 16 января окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,2835 лея. Украинская гривна подорожает до 0,7259 лея, а румынский лей будет торговаться по 4,0653 в пересчете на нацвалюту.

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