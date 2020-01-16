Молдавские орехи - на вес золота: почему они подорожали

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Орехи в Молдове - это не только ценный продукт и кладезь витаминов, белка и микроэлементов, но и неотъемлемый ингредиент для приготовления целого ряда блюд, таких, как фаршированный чернослив со взбитыми сливками, всевозможные десерты и салаты.

Однако молдавских хозяев, которые так умеют удивлять гостей разнообразными блюдами, ждет не очень хорошая новость. Стоимость грецкого ореха на внутреннем рынке страны возросла в первой декаде января текущего года сразу на 10 леев. Теперь килограмм чищенных орехов первого сорта стоит порядка 100 леев. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Вниманию граждан Молдовы: названы орехи, которые продлевают жизнь

Представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы заявляют, что повышение цен – после их снижения на протяжении второй половины ноября и всего декабря – спровоцировано спросом со стороны европейских покупателей-трейдеров, исчерпавших свои товарные ресурсы в конце 2019 года, и возобновивших работу после рождественских каникул. В основном молдавский орех идет на экспорт в январе во Францию и Германию.

Вместе с тем, менеджеры крупных предприятий-экспортеров утверждают, что основные свои контракты на поставку ореха партнерам-покупателям в ЕС они выполнили еще в ноябре-декабре, уточняет специализированный сайт east-fruit.com.

Учитывая повышенный спрос на данный продукт, как за пределами страны, так и на внутреннем рынке, прозорливые молдавские крестьяне воспользовались ситуацией, чтобы хоть немного заработать, сдавая ядра грецкого ореха закупщикам.

Дело в том, что отсутствие осадков в первые полтора зимних месяца в Молдове позволяет собирать остатки орехов на плантациях и в рощах. Как правило, эти ядра орехов - низкого качества, однако и на них появился спрос.

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