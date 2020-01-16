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Газопровод Яссы-Унгены

Transgaz: строительство газопровода Унгены-Кишинев идет по графику

© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200116/28878709/transgaz-stroitelstvo-gazoprovoda-ungeny-kishinev-idet-po-grafiku.html

Румынский газовый оператор отреагировал на информацию, которая появилась в СМИ, с утверждением, что газопровод будет сдан в эксплуатацию только в 2021 году.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев будут завершены в ранее заявленные сроки, в 2020 году, заявила румынская компания "Transgaz".

Таким образом румынский газовый оператор отреагировал на информацию, которая появилась в СМИ Молдовы, с утверждением, что сроки сдачи газопровода в эксплуатацию перенесены на 2021 год.

Молдовагаз
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Молдавская пресса указывала, что в Плане по развитию газотранспортной системы Румынии на 2019-2028 годы, утвержденном румынским Агентством по регулированию в энергетике, сроком завершения строительства был назван именно 2021 год.

Согласно заявлению "Transgaz", "работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев идут по графику на всех участках, срок завершения - первый семестр 2020 года".

"Transgaz" также сообщает, что до завершения проекта развития газотранспортной системы на северо-востоке Румынии в 2021 году пропускная способность газопровода Яссы-Унгены-Кишинев составит 1,5 миллиона кубометров газа в сутки.

После завершения проекта пропускная способность составит 1,5-2,2 миллиарда кубометров в год, то есть, 4-6 миллионов кубометров в сутки.

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Теги:
газопровод Яссы-Унгены


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