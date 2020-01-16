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Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале морского торгового порта

Объем перевалки грузов через Джурджулештский порт достиг нового рекорда

© Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200116/28880366/obyem-perevalki-gruzov-cherez-dzhurdzhuleshtskiy-port-dostig-novogo-rekorda.html

По заявлению компании, управляющей портом, в прошлом году объемы экспортных грузов выросли на 14% и были доставлены в 44 страны мира.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Объем перевалки грузов через морской Джурджулештский порт в 2019 году увеличился на 3% и достиг нового рекорда – почти 1,1 миллиона тонн, сообщает компания-оператор порта Danube Logistics.

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В течение прошлого года объемы экспортных грузов, включая зерно, масличные семена, горох, растительное масло, патоку, вино, спиртные напитки и различные другие грузы, увеличились на 14% и были доставлены в 44 страны мира, заявил оператор.

По категориям, в 2019 году перевалка через порт сухих грузов выросла на 9%, морских контейнеров на 26%, других грузов - на 24%.

Кроме того, в прошлом году через порт шел импорт нефтепродуктов, угля, кокса, строительных материалов, удобрений, соды, стальных труб, стекловолокна, керамических изделий и различных других грузов из 27 стран.

Оператор порта Джурджулешты подтвердил, что в соответствии с инвестиционной программой планируется увеличить мощности порта по перевалке сухих грузов вдвое. Отмечается, что в бизнес-парке порта сдано в субаренду молдавским компаниям 40 тысяч квадратных метров площади для строительства складских, упаковочных и перерабатывающих мощностей.

Порт Джурджулешты
moldnews.md
В морской порт Джурджулешть за год зашли почти 600 кораблей

Планируется, что в ближайшие три года резиденты порта инвестируют более 35 миллионов долларов и создадут 130 новых рабочих мест.

В 2018 году объем грузов, которые проходят через морской порт, превысил рубеж в 1 миллион тонн. В порту работает около 470 человек.

Морской порт Джурджулешть - единственный на территории Молдовы. Этот стратегически важный порт обеспечивает выход нашей страны к морю через дельту Дуная.

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Теги:
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