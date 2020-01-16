20:06 16 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.07
  • UAH0.73
Поиск
Абрикосы.

Ион Пержу: к концу января ждем расширения списка экспортеров в Россию

© CC0 / Pixabay / Olga1205
Экономика
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2628/33/26283353.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200116/28882599/ion-perzhu-k-kontsu-yanvarya-zhdem-rasshireniya-spiska-eksporterov-v-rossiyu.html

После встречи с главой Россельхознадзора министр сельского хозяйства Молдовы сделал важные заявления.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. К концу января ожидается расширение списка молдавских компаний, которым будет разрешен экспорт агропродукции в Россию. Об этом заявил глава Минсельхоза Ион Пержу.

По словам министра, эта тема обсуждалась в ходе его встречи с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом на полях XII Международного форума по продовольствию и сельскому хозяйству в Берлине.

Стороны пришли к соглашению о создании прямого механизма координации действий между Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и Россельхознадзором.

"Договорились о взаимном расширении списков экспортеров, установили ясный механизм для расширения списка молдавских экспортеров в Россию на более чем 200 компаний до конца января", - написал Ион Пержу в Facebook.

Российские партнеры предложили молдавской стороне поддержку в повышении потенциала ANSA путем проведения тренингов и обмена опытом для местных инспекторов.

ANSA публикует полный список экспортеров сельхозпродукции

Экспорт
© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Экспорт молдавских товаров в Россию вырос более, чем на шесть процентов
В тот же день ANSA сообщило, что в предыдущие годы агентство направляло в Россельхознадзор просьбы об обновлении и дополнении списка экспортеров на 240 компаний.

По сообщению молдавского надзорного органа, в настоящий момент компании, одобренные российской стороной, могут экспортировать на российский рынок фрукты, подпадающие под тарифные коды 0808 (яблоки, свежие груши и айва) и 0809 (абрикосы, черешня, вишня, персики, нектарины, сливы и терн свежие).

Список компаний доступен на официальном сайте Россельхознадзора, а также на официальном сайте ANSA.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пержу: список молдавских поставщиков на российский рынок будет расширен
Додон озвучил пункты, которые поспособствуют развитию сельского хозяйства
В 2020 году сельхозпродукция из Молдовы выйдет на рынок России без пошлин
Теги:
экспорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater
Госдума одобрила Михаила Мишустина на пост премьера России
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера России
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться