Ион Пержу: к концу января ждем расширения списка экспортеров в Россию

После встречи с главой Россельхознадзора министр сельского хозяйства Молдовы сделал важные заявления.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. К концу января ожидается расширение списка молдавских компаний, которым будет разрешен экспорт агропродукции в Россию. Об этом заявил глава Минсельхоза Ион Пержу.

По словам министра, эта тема обсуждалась в ходе его встречи с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом на полях XII Международного форума по продовольствию и сельскому хозяйству в Берлине.

Стороны пришли к соглашению о создании прямого механизма координации действий между Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и Россельхознадзором.

"Договорились о взаимном расширении списков экспортеров, установили ясный механизм для расширения списка молдавских экспортеров в Россию на более чем 200 компаний до конца января", - написал Ион Пержу в Facebook.

Российские партнеры предложили молдавской стороне поддержку в повышении потенциала ANSA путем проведения тренингов и обмена опытом для местных инспекторов.

ANSA публикует полный список экспортеров сельхозпродукции

В тот же день ANSA сообщило, что в предыдущие годы агентство направляло в Россельхознадзор просьбы об обновлении и дополнении списка экспортеров на 240 компаний.

По сообщению молдавского надзорного органа, в настоящий момент компании, одобренные российской стороной, могут экспортировать на российский рынок фрукты, подпадающие под тарифные коды 0808 (яблоки, свежие груши и айва) и 0809 (абрикосы, черешня, вишня, персики, нектарины, сливы и терн свежие).

Список компаний доступен на официальном сайте Россельхознадзора, а также на официальном сайте ANSA.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK