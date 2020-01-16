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Курс валют

Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают рост

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200116/28887509/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-i-evro-prodolzhayut-rost.html

Какой будет 17 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 17 января.

Согласно опубликованным данным, продолжится подорожание "тяжеловесов".

Доллар США вырастет на два бана, до 17,4538 лея.

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© Sputnik / Alexei Filippov
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Евро в последний рабочий день недели и на выходные будет дороже сразу на четыре бана - 19,4775 лея.

Украинская гривна несколько подешевеет, "полегчав" менее, чем на один бан и достигнет отметки 0,7235 молдавских лея.

Румынский лей вырастет на один бан и будет стоить 4,0751 молдавских лея.

Российский рубль незначительно упадет в цене, менее, чем на один бан, до 0,2827 лея.

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