Тирасполь подготовил Кишиневу ответные меры из-за ограничений проезда авто

В чем суть этих мер, приднестровская сторона сообщила в официальном заявлении внешнеполитического ведомства региона.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. С 24 января вводятся ограничения на пересечение границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ.

С таким официальным заявлением выступило внешнеполитическое ведомство приднестровского региона, отмечая, что это временные ответные меры. Их причиной послужило ограничение на молдо-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта. Причем, как ранее заявляли в МИДе, препятствия воздвигаются именно с молдавской стороны, а не украинской.

В приднестровском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что решение об ответной мере было принято на Совете безопасности Приднестровья.

"Сегодня, 17 января, в адрес представителя по политическим вопросам от Республики Молдова, а также международных участников формата "5+2" было направлено официальное обращение с информацией о том, что в соответствии с решением Совета безопасности Приднестровья в качестве ответной меры вводятся ограничения по пересечению границы для молдавского автотранспорта", - подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также заявили, что данная мера будет действовать до момента снятия введенных молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта.

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