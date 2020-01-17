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Тирасполь подготовил Кишиневу ответные меры из-за ограничений проезда авто

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (252)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200117/28889876/tiraspol-podgotovil-kishinevu-otvetnye-mery-iz-za-ogranicheniy-proezda-avto.html

В чем суть этих мер, приднестровская сторона сообщила в официальном заявлении внешнеполитического ведомства региона.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. С 24 января вводятся ограничения на пересечение границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Кишинев и Тирасполь о проблемах передвижения приднестровских автомобилистов
С таким официальным заявлением выступило внешнеполитическое ведомство приднестровского региона, отмечая, что это временные ответные меры. Их причиной послужило ограничение на молдо-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта. Причем, как ранее заявляли в МИДе, препятствия воздвигаются именно с молдавской стороны, а не украинской.

В приднестровском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что решение об ответной мере было принято на Совете безопасности Приднестровья.

"Сегодня, 17 января, в адрес представителя по политическим вопросам от Республики Молдова, а также международных участников формата "5+2" было направлено официальное обращение с информацией о том, что в соответствии с решением Совета безопасности Приднестровья в качестве ответной меры вводятся ограничения по пересечению границы для молдавского автотранспорта", - подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также заявили, что данная мера будет действовать до момента снятия введенных молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (252)

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Теги:
ограничения, ответные действия, ответные меры, авто, Приднестровье


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