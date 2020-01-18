Подорожание топлива — что говорят регулирующая и антимонопольная инстанции

Совет по конкуренции распорядился проверить расчеты, на основании которых были подняты цены на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. В то же время ANRE объясняет причины, которые привели к росту цен.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Совет по конкуренции заявил о необходимости проверить расчеты, на основании которых поставщики топлива на рынок Молдовы объявили о подорожании цен.

В этом контексте Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) распространило заявление, в котором сообщается, что на основании Закона о рынке нефтепродуктов лицензированные экономические агенты самостоятельно устанавливают и изменяют розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, включая годовую норму прибыли, которая не должна быть выше 10%.

Регулирующий орган отметил, что цены на нефтепродукты формируются на основе импортной цены, акциза и НДС, расходов компании и рентабельности. Кроме того, специалисты ANRE ссылаются на положения фискальной политики на 2020 год. Они отмечают, что произошло увеличение акцизного сбора примерно на десять процентов для бензина и дизельного топлива, а также на пять процентов для сжиженного газа.

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Вместе с тем в ANRE признали, что по состоянию на пятницу не получили от операторов рынка никакой информации относительно подорожания нефтепродуктов от операторов рынка. У торговцев топливом, согласно регламенту, есть три дня, чтобы уведомить власти об изменении цен.

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