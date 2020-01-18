09:03 18 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Автозаправка.

Подорожание топлива — что говорят регулирующая и антимонопольная инстанции

© AFP 2019 / SAEED KHAN
Экономика
Получить короткую ссылку
11810
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2595/88/25958899.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200118/28897909/podorozhanie-topliva-chto-govoryat-v-anre-i-v-sovete-po-konkurentsii.html

Совет по конкуренции распорядился проверить расчеты, на основании которых были подняты цены на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. В то же время ANRE объясняет причины, которые привели к росту цен.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Совет по конкуренции заявил о необходимости проверить расчеты, на основании которых поставщики топлива на рынок Молдовы объявили о подорожании цен.

Деньги
© Sputnik / Miroslav Rotari
Год подорожаний: на что в стране взвинтили цены

В этом контексте Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) распространило заявление, в котором сообщается, что на основании Закона о рынке нефтепродуктов лицензированные экономические агенты самостоятельно устанавливают и изменяют розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, включая годовую норму прибыли, которая не должна быть выше 10%.

Регулирующий орган отметил, что цены на нефтепродукты формируются на основе импортной цены, акциза и НДС, расходов компании и рентабельности. Кроме того, специалисты ANRE ссылаются на положения фискальной политики на 2020 год. Они отмечают, что произошло увеличение акцизного сбора примерно на десять процентов для бензина и дизельного топлива, а также на пять процентов для сжиженного газа. 

На заправке засняли автоледи, набирающую бензин в пакеты>>>

Вместе с тем в ANRE признали, что по состоянию на пятницу не получили от операторов рынка никакой информации относительно подорожания нефтепродуктов от операторов рынка. У торговцев топливом, согласно регламенту, есть три дня, чтобы уведомить власти об изменении цен.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Глава "Молдовагаз" в интервью Sputnik рассказал об энергобезопасности страны
Додон высказался по поводу тарифов: что заявил президент Молдовы - видео
Теги:
рост цен на топливо


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мисс Америка 2006 Дженнифер Берри после победы на конкурсе красоты.
"Мисс Америка" — у всех истерика: самые эмоциональные кадры с конкурса
Молдова отмечает 17 января День дипломата
Аурелиу Чокой поздравил дипломатов Молдовы с праздником
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться