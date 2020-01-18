Тариф для конечных потребителей: "Молдовагаз" раскрывает информацию

В настоящее время в суммарной величине стоимость транспортировки газа составляет не более, чем 3,7%.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Сокращение объемов транзита газа не должно повлиять на тарифы для конечных потребителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном АО "Молдовагаз".

Газовый оператор пояснил, что тариф на поставку природного газа конечным потребителям складывается из нескольких компонентов.

Речь идет о стоимости приобретаемого газа, которая варьируется в зависимости от цены покупки и курса доллара США.

На величину влияет стоимость транспортировки и распределения газа, а также стоимость его поставки, зависящая от затрат поставщика и рентабельности.

В настоящее время в структуре действующего среднего тарифа для конечных потребителей стоимость транспортировки газа составляет всего 3,7%.

Согласно решению Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифа на транспортировку газа, которое было принято в декабре 2019 года, допускается повышение тарифа для конечных потребителей на 2%.

Вместе с тем существует возможность не менять действующий тариф за счет сокращения расходов, связанные с приобретением, распределением и поставкой природного газа, что в общей сложности даст экономию на 2,1%.

Как заявил "Молдовагаз", предприятие намерено добиться снижения цены на приобретаемый природный газ со 178,5 долларов, предусмотренных в текущем тарифе, до цены, не превышающей 173 доллара в 2020 году. Также принимаются другие меры экономии, с целью достичь сокращения расходов предприятия, включая реорганизацию производственной структуры и оптимизацию затрат.

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В заявлении "Молдовагаза" отмечается, что предприятие несет убытки из-за низких тарифов, утвержденных в 2018 году и основанных на закупочной цене на газ в размере 178,5 доллара (3155,9 лея) за тысячу кубометров при курсе 17,68 лея за доллар.

Однако фактически в 2018 году реальная цена на газ составила 217,46 доллара (3670 леев), а в 2019 году - 233,67 доллара (более 4000 леев) за тысячу кубометров.

Таким образом, в 2018-2019 году из-за повышения цен на голубое топливо "Молдовагаз" понес убытки на сумму более 1,5 миллиарда леев.

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