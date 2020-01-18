Премьер потребовал упростить правила онлайн-торговли

Глава кабмина поручил уполномоченным министерствам и ведомствам провести консультации с бизнес-сообществом и разработать план мер по упрощению процедур купли-продажи через интернет.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику заявил, что правила онлайн-торговли, которая осуществляется через отправку посылок, чрезмерно усложнены, что создает препятствия для развития предпринимательства в Молдове.

Свою позицию премьер высказал на встрече с предпринимателями, где рассматривались проблемы экспорта и развития онлайн-торговли. В обсуждении вопроса приняли участие представители министерства экономики и инфраструктуры, "Почты Молдовы", Таможенной службы, Национального банка.

Кику поручил уполномоченным министерствам и ведомствам провести консультации с бизнес-сообществом и разработать план мер по упрощению торговли, прежде всего - ориентированной на экспорт.

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