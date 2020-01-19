Узбекистан заинтересован в опыте Молдовы по развитию винной индустрии

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу встретился со своим узбекским коллегой Жамшидом Ходжаевым.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан заинтересован в опыте Республики Молдова по развитию винной отрасли. Об этом заявил министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев на встрече с главой Минсельхоза Молдовы Ионом Пержу.

Жамшид Ходжаев "поздравил Молдову, чьи вина признаны во всем мире, и выразил желание обмениваться опытом с нашей страной для развития винного сектора", — написал в Facebook Ион Пержу.

Стороны также обсудили развитие зоотехнического сектора двух стран и договорились о возобновлении работы межправительственных комиссий для укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

В мае 2020 года в столице Узбекистана Ташкенте состоится региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в которой примет участие молдавская делегация во главе с Ионом Пержу.

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