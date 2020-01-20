При помощи Евразийского банка развития в Молдове появится агроцентр

Официальный Кишинев планирует укреплять экономические отношения со странами ЕврАзЭС, что открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, а также для производственного и инвестиционного сотрудничества.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику провели беседы с председателем Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым.

Гостя сопровождали посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов и генеральный директор Российского Индустриального союза Станислав Пугинский.

В ходе переговоров Бельянинов высоко оценил последовательность нашей страны в стремлении стать участницей ЕАБР, что позволит реализовать многие национальные и муниципальные проекты. Гость подчеркнул, что Республика Молдова может начать сотрудничество с Банком до окончательного завершения всех процедурных формальностей.

Глава государства подчеркнул, что укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта товаров, а также для производственного и инвестиционного сотрудничества.

"Напомню, что в мае 2018 года Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а в прошлом году мы подали заявку на присоединение к Евразийскому банку развития", - отметил Додон.

В свою очередь, Ион Кику в ходе встречи с гостями призвал российские компании изучить инвестиционный потенциал нашей страны, в том числе с учетом помощи, которую может оказать ЕАБР в данном процессе.

Бельянинов проинформировал главу правительства об эволюции рассмотрения заявки о вступления Молдовы в список партнеров и рассказал о существовании проектов в продвинутой стадии разработки, которые должны быть внедрены в Молдове при финансовой помощи Евразийского банка развития.

Пугинский предоставил подробную информацию о проекте агропромышленного центра, который должен быть построен и оборудован в нашей стране. Он обеспечит связь между фермерами и торговыми сетями.

Стоимость проекта составляет 50 миллионов долларов, а выполнение работ и ввод в эксплуатацию не превысит 18 месяцев. Премьер-министр заверил, что правительство поддержит такой проект и призвал инвесторов оказать помощь в его реализации.

Обсуждались также инвестиционные возможности в области железнодорожной инфраструктуры, производства возобновляемых источников энергии и оцифровки данных, которые могут быть поддержаны ЕАБР.

Евразийский банк развития был создан в 2006 году Российской Федерацией и Казахстаном. В настоящее время среди его участников шесть государств: Российская Федерация, Казахстан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан. Кредитный портфель в 2019 году составил около 4,7 миллиардов долларов. Прибыль за 2019 год - около 200 миллионов долларов.

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