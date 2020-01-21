17:35 21 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.55
  • RUB0.29
  • RON4.07
  • UAH0.72
Поиск
Фуры перевозят товар.

Электронное декларирование товаров: теперь и для реэкспорта

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
Получить короткую ссылку
3010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2805/14/28051467.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200121/28927364/elektronnoe-deklarirovanie-tovarov-teper-i-dlya-reeksporta.html

С ликвидацией бумажных документов и переходом на электронную обработку данных экономические агенты станут более конкурентоспособными, сокращая время таможенного оформления и уменьшая затраты на транзакции.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. С 17 февраля текущего года процедура электронного таможенного оформления будет применяться и для реэкспорта товаров. В связи с этим было изменено постановление правительства для процедуры данного типа.

ЕАЭС
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕАЭС улучшает таможенную инфраструктуру: что светит Молдове в статусе наблюдателя

Новые изменения позволят экономическим агентам использовать электронное таможенное декларирование при импорте консолидированных грузов в безопасном транспортном средстве посредством международных почтовых отправлений или экспорта. Это необходимо для товаров, последовательно загруженных в одно и то же транспортное средство из разных мест на территории страны и размещенных в различных таможенных режимах/направлениях.

В настоящее время процедура электронного таможенного оформления может быть использована для таможенных режимов"импорт", "экспорт" и "транзит". В 2019 году доля электронно оформленных таможенных деклараций составила 42,1% по импорту, 98,5% по экспорту и 100% по транзиту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Электронные подписи в 2019 году получили более 12 тысяч жителей Молдовы
Таможня не дает добро: за что служба выписала штрафы на сотни тысяч леев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники военно-исторической реконструкции За Ленинград! Красное Село! в Санкт-Петербурге
"За Ленинград! Красное Село!" — реконструкция в годовщину снятия блокады
Игналинская АЭС: эксклюзив Sputnik c самой мощной атомной электростанции СССР
Игналинская АЭС: что стало c самой мощной атомной электростанцией СССР
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться