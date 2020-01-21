Электронное декларирование товаров: теперь и для реэкспорта

С ликвидацией бумажных документов и переходом на электронную обработку данных экономические агенты станут более конкурентоспособными, сокращая время таможенного оформления и уменьшая затраты на транзакции.

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. С 17 февраля текущего года процедура электронного таможенного оформления будет применяться и для реэкспорта товаров. В связи с этим было изменено постановление правительства для процедуры данного типа.

Новые изменения позволят экономическим агентам использовать электронное таможенное декларирование при импорте консолидированных грузов в безопасном транспортном средстве посредством международных почтовых отправлений или экспорта. Это необходимо для товаров, последовательно загруженных в одно и то же транспортное средство из разных мест на территории страны и размещенных в различных таможенных режимах/направлениях.

В настоящее время процедура электронного таможенного оформления может быть использована для таможенных режимов"импорт", "экспорт" и "транзит". В 2019 году доля электронно оформленных таможенных деклараций составила 42,1% по импорту, 98,5% по экспорту и 100% по транзиту.

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