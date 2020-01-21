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Курс валют.

Курс валют на среду: все основные игроки, кроме рубля, снова подорожали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
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Какой будет 22 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на среду, 22 января.

Согласно опубликованным данным, продолжится подорожание всех основных валют, кроме российского рубля.

Евро в середине недели станет дороже почти на десять банов и будет стоить 19,5542 лея.

Деловой мир
© Sputnik / Alexei Filippov
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Доллар США вырастет на пять банов, до 17,6060 лея.

Не испытает бурного роста украинская гривна. Подорожав менее, чем на один бан, украинская валюта достигнет отметки 0,7257 лея.

На два бана вырастет румынский лей, установленная цена которого составит 4,0921 молдавских лея.

Российский рубль в цене не изменится, и будет стоить 0,2851 лея.

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Теги:
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