Минфин приступил к разработке задач бюджетной и налоговой политики на 2021-й

В проект налогово-бюджетной политики будут включены меры, которые поспособствуют более эффективному использованию государственных средств, а также совершенствованию налогового администрирования.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. В министерстве финансов Молдовы приступили к разработке задач бюджетной и налоговой политики на 2021 год.

Как пояснили в Минфине, в проект будут включены меры, которые поспособствуют более эффективному использованию государственных средств, а также совершенствованию налогового администрирования.

К участию в разработке документа приглашены органы государственной власти, социальные партнеры, ассоциации представителей местных органов власти, бизнесмены, представители организаций гражданского общества и другие заинтересованные стороны. Желающие могут представить свои предложения. На основе этих инициатив будут учтены положения программы деятельности правительства и составлен план действий кабмина на 2020-2023 годы, а также другие стратегии и документы национальной и отраслевой политики.

"Предлагаемые изменения, которые будут иметь отношение к национальному публичному бюджету или некоторым его компонентам, а также к предпринимательской деятельности, будут сопровождаться оценкой воздействия", - отметили в Минфине.

Предложения можно направить до 31 января 2020 года как в бумажном, так и в электронном варианте: по бюджетной политике - на адрес электронной почты dina.rosca@mf.gov.md или nina.rotaru@mf.gov.md, по налоговой и таможенной политике - на адрес corina.alexa@mf.gov.md.

Что нужно знать о налогово-бюджетной политике на 2020 год

В текущем году сохранены ставка подоходного налога для физических лиц на уровне 12% и размер существующих освобождений, а также для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и семейных врачей, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, на уровне 12%, а для крестьянских хозяйств - 7%. Кроме того остались на прежнем уровне ставки НДС и размер акцизов, утвержденные на 2020 год среднесрочными бюджетными рамками.

Вместе с тем, с 2020 года изменилась формула расчета дополнительного акциза для автомобилей класса "люкс". К категории транспортных средств повышенной комфортности теперь относятся автомобили стоимостью более 600 тысяч леев (ранее эта планка составляла 1,5 миллиона леев). Таким образом, с этого года применяется ставка акциза от 2% за машину стоимостью 600 тысяч леев и до 10%, если стоимость авто составляет 1,5 миллиона леев и выше.

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