Нестабильный четверг: лей под прессингом "тяжеловесов"

Какой будет 23 января котировка национального платежного средства к основным игрокам рынка, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Объявил официальный валютный курс на четверг, 23 января.

Согласно опубликованным Национальным банком Молдовы данным, продолжится подорожание двух основных валют. Российский рубль, украинская гривна и румынский лей сохранят согласованную стабильность.

Евро в четвертый день недели станет дороже на один бан и будет стоить 19,56 лея.

Доллар США вырастет сразу на шесть банов, до 17,66 лея.

Не испытает колебаний курса в четверг украинская гривна. Она останется на позиции 0,72 лея за одну единицуу. Румынский лей также сохранит невозмутимость обменного курса, его установленная на четверг цена составит 4,09 молдавских лея. Российский рубль в цене не изменится, и будет стоить 0,28 лея.

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