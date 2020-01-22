Приехал ревизор: планы на Молдову, и что ждут от МВФ в Кишиневе

Цели миссии Международного валютного фонда и ожидания экономических экспертов - быть или не быть новой программе финпомощи, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном прибыла в Кишинев, чтобы ознакомиться с ситуацией в стране, оценить последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы финансовой помощи. Однако не только это в планах у заморских специалистов. Хоть это и значится как ключевой вопрос поездки, но все-таки эксперты Фонда намерены разобраться - а предоставлять ли Молдове новую программу финансовой помощи. Подробнее о первых заявлениях сотрудников миссии, а также об ожиданиях от их визита в самом Кишиневе, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Разговор с премьером

В первый же день визита эксперты МВФ провели встречу с премьером Ионом Кику, главой Минфина Сергеем Пушкуца, министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорикой Думбрэвяну, руководителем Минэкономики Анатолием Усатым, а также с председателем Нацбанка Октавианом Армашу.

"Рад начать обсуждение того, как успешно завершить нынешнюю программу и начать новую программу", - заявил Кику в начале беседы.

Атоян на это отметил, что эксперты прибыли в Молдову для проведения последнего пересмотра программы. По его словам, цель миссии МВФ - обсуждение с правительством экономических проблем, с которыми сталкивается республика, а также способов их решения. Среди тем, рассмотрением которых займутся специалисты, значатся - коррупция, налоговая политика, независимость Нацбанка, управление государственными инвестициями.

"Есть намерения со стороны Молдовы подписать соглашение с МВФ. Мы готовы начать дискуссии по этому вопросу, но это не является мандатом данной миссии. В то же время успешное завершение этой программы - важный шаг на пути к заключению нового соглашения", - сказал Атоян.

В ходе встречи стороны обсудили количественные экономические показатели, такие как: дефицит бюджета и резервы Нацбанка, направленные на управление рисками небанковской деятельности поправки к законодательству, налоговая политика, ситуация в банковской системе, тарифы на природный газ, вопрос пенсий и прогресс в возвращении активов обанкротившихся банков.

Члены миссии МВФ поприветствовали намерение правительства инвестировать в развитие инфраструктуры и призвали к разумному балансу между денежной и налоговой политиками.

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"Красные линии" не видны

Пресс-релиз кабинета министров по поводу первой встречи с экспертами миссии оказался довольно стерильным и расплывчатым.

"Заявление кабмина довольно дипломатично и реально не отвечает на вопросы о том, о чем в конечном итоге разговаривали члены миссии и кабинета министров. И, разумеется, мы не видим те "красные линии" для каждой из сторон, которые не позволили бы подписать новый меморандум", - заявил в комментарии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

Как отметил экономист, в задачи нынешней миссии входит мониторинг ситуации в Молдове, а это стандартная процедура, через которую проходят все страны, занимающие деньги у МВФ.

"Дна данном этапе ожиданий у меня никаких нет, потому что в конечном итоге, как будет развиваться события - решать правительству", - сказал собеседник.

В марте у республики заканчивается прежняя программа с Международным валютным фондом, которая была подписана в 2016 году.

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"Будет ли подписывать новое правительство новую программу с МВФ или нет, мне не известно. Но так или иначе мы уже слышали достаточно негативных отзывов со стороны руководителей Молдовы, о том, что для нас не очень нужна новая программа с Фондом", - отметил экономист.

По его словам, в конечном итоге кабмину самому надо проводить реформу.

"Как? Посредством своих собственных видений или так, как происходило до этого - с помощью разных международных организаций, включая МВФ, решать правительству. И, разумеется, кабмину, решать нужно ли брать деньги у МВФ, или им получится справится внутренними средствами", - добавил эксперт.

Ждать ли закручивания гаек от МВФ

Гырбу считает, что у МВФ всегда был такой подход, чтобы тарифы пересматривались, исходя из роста себестоимости, уровня инфляции, обменного курса молдавского лея к иностранным валютам. "Это логично. Что касается социальной сферы, то в меморандуме, который был подписан в 2016 году, не существует максимума по расходу на эти нужды", - отметил экономист.

Он напомнил, что среди реформ в социальной сфере, которые продвигает МВФ, ранее мелькали тезисы о закрытии школ и медучреждений, если плотность населения недостаточно высока в том или ином населенном пункте.

"Но что-то четкое в этом отношении пока не было озвучено. Поэтому на данном этапе пока рано говорить о тех условиях, которые будет выдвигать Фонд", - подчеркнул Гырбу.

Скорее всего, считает экономист, МВФ заострит внимание правительства Молдовы на невозможности претворения в жизнь определенных заявлений, которые были сделаны раньше руководством республики. К примеру, как напомнил эксперт, предложение президента Игоря Додона о том, что нерационально держать огромные резервы Нацбанка в иностранной валюте за рубежом в ситуации, когда у республики много нерешенных проблем и у страны огромная необходимость в этих средствах.

"Если правительство пойдет на воплощение этих видений, то никакого диалога и меморандума с МВФ не будет", - полагает экономист.

Позиция премьера - условия ставит не только МВФ

Ранее глава правительства Ион Кику заявлял, если Международный валютный фонд будет настаивать на повышении тарифа на газ для потребителей, то от такого "сотрудничества" он откажется.

"Мы уже начали выполнять условия для получения второго транша, очевидно, что остаются и общие условия, в том числе - наличие соглашения с МВФ, обеспечение демократии, и другие условия. Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать отношения с МВФ, но если фонд будет настаивать на своих условиях, то мы готовы отказаться от этих условий и внешней финансовой поддержки", - сказал Кику.

По его словам, первый риск связан с повышением тарифов на газ. Такое условие, как подчеркнул Кику, правительство не примет.

"Второй риск связан с решимостью МВФ инвестировать значительные средства в дорожную инфраструктуру", - добавил премьер.

Нужен ли Молдове МВФ?

Экономист Татьяна Ларюшина в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметила, что решающим является разумное принятие решения по вопросу развития страны и реалистичных шагов в плане сотрудничества с международным финансовым сообществом.

"Чтобы у Молдовы был доступ к международному финансированию и к поддержке тех реформ, которые нам нужно осуществить и которые нужны для изменения ситуации в стране к лучшему, республике необходима международная поддержка. Это абсолютная обыденная практика", - отметила Ларюшина.

По ее мнению, с такой репутацией, какая на сегодняшний день есть у Молдовы, отношения с МВФ являются ключевыми для принятия решения о поддержке страны не столько со стороны самого Фонда, сколько другими партнерами по развитию.

Что из себя представляет действующая программа с МВФ

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

Порядка 182 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ. Из этой суммы около 160 миллионов долларов уже перечислены стране.

"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.

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