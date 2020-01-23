Договоренности "face to face" - уникальная возможность для молдавского бизнеса

В конце января в молдавской столице пройдет мероприятие, которое позволит молдавским предпринимателям заключать прямые договоренности и контакты с зарубежными партнерами.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. "Молдова 2020 - формирование будущего международного делового сотрудничества" - под таким названием в Кишиневе 30 января состоится бизнес-форум, в котором примут участие более 200 предпринимателей, как из республики, так и из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты республики.

Бизнес-форум пройдет в центре развития предпринимательского партнерства и инноваций "Tekwill". В его работе примут участие бизнесмены, представляющие самые различных направления для сотрудничества в таких отраслях, как: сельское хозяйство, пищевая промышленность, разработка информационных технологий, производство текстильных изделий, строительство, возобновляемая энергия.

Главная цель форума - дать возможность отечественным и зарубежным предпринимателям провести двусторонние встречи, обсудить вопросы возможного сотрудничества, договориться о совместных проектах.

Мероприятие объединит представителей компаний-производителей из десятков стран. В нем примут участие представители деловой среды из России, Румынии, Бельгии, Венгрии, Украины, Беларуси, Турции, Израиля, Грузии.

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