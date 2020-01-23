В кабмине обсудили проблему либерализации рынка металлолома

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Ситуация на рынке сбора и транспортировки металлолома стала предметом обсуждения на заседании в правительстве во главе с премьер-министром Ионом Кику.
В заседании приняли участие министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, государственный секретарь Юлиан Постикэ, представители компаний, которые работают в этой сфере.
По словам Иона Кику, правительство собирается "избавиться от монополии, которая препятствует конкурентному развитию бизнеса". Премьер пригласил предпринимателей поделиться своими соображениями по улучшению госрегулирования в области сбора металлолома.
По решению Иона Кику будет создана рабочая группа, которая изучит проблемы в этой отрасли.
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