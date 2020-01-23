Путь к морям и океанам: глава кабмина проинспектировал порт в Джурджулештах

Глава кабинета министров Молдовы ознакомился с работой международного порта, а также обсудил, как можно сделать более продуктивной работу "дунайско-морских ворот" страны.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Международный свободный порт в Джурджулештах мог бы работать гораздо эффективнее, однако для этого необходимо выполнить ряд условий. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в четверг побывал с рабочим визитом на предприятии и обсудил положение дел с его руководителем Матиасом фон Тучером.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol Ион Кику и Матиас фон Тучер.

Следует отметить, что 65 процентов акций предприятия находятся в собственности Европейского банка реконструкции и развития, а 35 - принадлежат зарубежной компании Danube Logistics Holding. На данный момент на предприятии трудятся 470 рабочих, а всего в развитие инфраструктуры порта было инвестировано 70 миллионов долларов.

"Мы хотели бы узнать, как идут у вас дела на предприятии, и чем правительство может помочь развитию и росту этого бизнеса", - заявил Кику на встрече с руководством порта.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol Разъяснения и планы на будущее.

Менеджеры обозначили в беседе с премьером Молдовы ряд проблем, которые необходимо решать при помощи правительства республики. Одна из них – запуск железнодорожной линии Кагул - Джурджулешты, что значительно упростит доставку и вывоз грузов из терминалов порта. Для этого, по словам администраторов предприятия, потребуется тесное сотрудничество с руководством "Железной дороги Молдовы".

Матиас фон Тучер также назвал ряд причин, по которым сложно обеспечить приток зарубежных инвестиций в развитие предприятия, а также обозначил моменты, которые создают условия нелояльной конкуренции для Международного порта "Джурджулешть".

Между тем, порт показывает неплохие результаты в работе. В 2019 году предприятие обеспечило транспортировку около 1 миллиона тонн грузов, из которых 57 процентов ушли на экспорт, а 42 процента доставлены на территорию республики. Большинство молдавской продукции (44 процента) было экспортировано водным путем в страны Европейского Союза.

Прорывом в развитии предприятия, по словам его администраторов, станет открытие грузового терминала для транспортировки молдавских вин за рубеж. Такая мера позволит значительно расширить рынки реализации винодельческой продукции из Молдовы.

Кику попросил руководителей порта представить правительству пакет мер, которые необходимо поэтапно внедрять в соответствии с текущей экономической повесткой развития предприятия для его планомерного развития.

Премьер посетил также несколько предприятий, обеспечивающих работу порта, поинтересовавшись, как руководство дочерних компаний привлекает инвестиции, и какие планы на ближайшую перспективу есть у менеджеров этих фирм.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK