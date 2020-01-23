Путь к морям и океанам: глава кабмина проинспектировал порт в Джурджулештах

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Международный свободный порт в Джурджулештах мог бы работать гораздо эффективнее, однако для этого необходимо выполнить ряд условий. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в четверг побывал с рабочим визитом на предприятии и обсудил положение дел с его руководителем Матиасом фон Тучером.
Следует отметить, что 65 процентов акций предприятия находятся в собственности Европейского банка реконструкции и развития, а 35 - принадлежат зарубежной компании Danube Logistics Holding. На данный момент на предприятии трудятся 470 рабочих, а всего в развитие инфраструктуры порта было инвестировано 70 миллионов долларов.
"Мы хотели бы узнать, как идут у вас дела на предприятии, и чем правительство может помочь развитию и росту этого бизнеса", - заявил Кику на встрече с руководством порта.
Менеджеры обозначили в беседе с премьером Молдовы ряд проблем, которые необходимо решать при помощи правительства республики. Одна из них – запуск железнодорожной линии Кагул - Джурджулешты, что значительно упростит доставку и вывоз грузов из терминалов порта. Для этого, по словам администраторов предприятия, потребуется тесное сотрудничество с руководством "Железной дороги Молдовы".
Матиас фон Тучер также назвал ряд причин, по которым сложно обеспечить приток зарубежных инвестиций в развитие предприятия, а также обозначил моменты, которые создают условия нелояльной конкуренции для Международного порта "Джурджулешть".
Между тем, порт показывает неплохие результаты в работе. В 2019 году предприятие обеспечило транспортировку около 1 миллиона тонн грузов, из которых 57 процентов ушли на экспорт, а 42 процента доставлены на территорию республики. Большинство молдавской продукции (44 процента) было экспортировано водным путем в страны Европейского Союза.
Кику попросил руководителей порта представить правительству пакет мер, которые необходимо поэтапно внедрять в соответствии с текущей экономической повесткой развития предприятия для его планомерного развития.
Премьер посетил также несколько предприятий, обеспечивающих работу порта, поинтересовавшись, как руководство дочерних компаний привлекает инвестиции, и какие планы на ближайшую перспективу есть у менеджеров этих фирм.
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