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Молдавские леи, архивное фото.

Лей "поднимает руки вверх" - граждан Молдовы ждут неприятные сюрпризы

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200123/28959173/ley-podnimaet-ruki-vverkh-moldavskaya-valyuta-v-pyatnitsu-i-vykhodnye-spasuet.html

Какой будет 24 января и в выходные котировка национального платежного средства к основным игрокам рынка, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Нацбанк Молдовы объявил официальный валютный курс на ближайшие три дня. 

Согласно опубликованным данным, продолжится подорожание двух основных валют и румынского лея. Российский рубль и украинская гривна сохранят согласованную стабильность.

Евро в пятницу и выходные дни станет дороже сразу на 10 банов и будет стоить 19,66 лея. 

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Доллар США вырастет меньше, на шесть банов - до 17,72 лея.

Румынский лей также пойдет в наступление на своего молдавского собрата и будет стоить на два бана дороже, его курс установится на отметке в 4,11 в пересчете на валюту нашей страны. 

Не испытает колебаний курса в ближайшие три дня украинская гривна. Она останется на позиции 0,72 лея за одну единицу.

Российский рубль в цене не изменится, он будет стоить 0,28 лея.

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Теги:
обмен, валюта, курс, евро, доллар, лей


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