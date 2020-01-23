Лей "поднимает руки вверх" - граждан Молдовы ждут неприятные сюрпризы

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Нацбанк Молдовы объявил официальный валютный курс на ближайшие три дня.
Согласно опубликованным данным, продолжится подорожание двух основных валют и румынского лея. Российский рубль и украинская гривна сохранят согласованную стабильность.
Евро в пятницу и выходные дни станет дороже сразу на 10 банов и будет стоить 19,66 лея.
Доллар США вырастет меньше, на шесть банов - до 17,72 лея.
Румынский лей также пойдет в наступление на своего молдавского собрата и будет стоить на два бана дороже, его курс установится на отметке в 4,11 в пересчете на валюту нашей страны.
Не испытает колебаний курса в ближайшие три дня украинская гривна. Она останется на позиции 0,72 лея за одну единицу.
Российский рубль в цене не изменится, он будет стоить 0,28 лея.
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