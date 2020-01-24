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Сливы, иллюстративное фото.

Молдавские фрукты больше по вкусу европейцам

© Sputnik / Томас Тхайцук
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200124/28957162/moldavskie-frukty-vse-bolshe-po-vkusu-evropeytsam-chto-poydet-na-eksport.html

Молдова планирует увеличить экспортные квоты на поставки в страны Европейского Союза молдавских слив, черешни и винограда.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Молдавские фермеры смогут экспортировать в ЕС больше слив, винограда и черешни без уплаты таможенных пошлин. 

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила в среду план переговоров и сотрудничества "Торговля Республики Молдова с Европейским Союзом" и решила актуализировать и дополнить существующее Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года. 
Елена Горелова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно результатам этих переговоров, Молдова получит дополнительные квоты на беспошлинный ввоз в ЕС столовых сортов винограда и слив, которые будут на 50% больше действующих, а сельхозпроизводители, выращивающие черешню, смогут поставлять на 2 тысячи тонн продукции больше, чем было предусмотрено квотой по этой товарной категории ранее. 

Также будут увеличены квоты на экспортные поставки в ЕС пшеницы, ячменя, кукрузы, а также этилового спирта. В свою очередь, Молдова будет постепенно повышать объемы импортируемой из ЕС мясо-молочной продукции и сахара.

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Теги:
Европа, квоты, ЕС, экспорт, Молдова, фрукты


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