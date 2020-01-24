Сообщение Минфина - какая налоговая политика ждет Молдову в 2021 году

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Представителей органов центральной и местной власти, делового сообщества, неправительственных организаций руководство министерства финансов республики призывает подключиться к выработке рекомендаций по улучшению бюджетно-налоговой политики на 2021 год, чтобы улучшить процедуру сбора налогов.
В пресс-службе молдавского Минфина сообщили, что все поступающие предложения будут систематизироваться в соответствии с положениями, содержащимися в Программе деятельности правительства страны на 2020-2023 годы.
Новые положения по изменению налогового законодательства также можно будет включить в долгосрочную программу деятельности кабинета министров, к примеру, в национальную стратегию "Молдова-2030", с условием, что парламент примет все эти поправки.© Sputnik / Yana Zaharova
"Поправки, которые будут касаться государственного бюджета или некоторых его статей, в том числе относящихся к сборам с предпринимателей, должны сопровождаться пояснительной запиской с оценкой их воздействия на налоговую систему в целом", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минфина Молдовы.
Все предложения будут принимать до 31 января 2020 года, как в электронной форме, так и на бумажных носителях. В Минфине отмечают, что выработка новых подходов к бюджетно-фискальной политике на 2021 год позволит наиболее эффективно осуществлять налоговые сборы, использовать государственные средства с наибольшей пользой для развития страны.
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