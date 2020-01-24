Додон обсудил с экспертами МВФ возможность новой программы сотрудничества

Стороны рассмотрели принципиальную возможность перехода к новой программе сотрудничества, поскольку действие нынешней истекает через два месяца.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с представителями МВФ действующую программу сотрудничества между Фондом и республикой, а также возможность перехода к новой.

В Кишиневе до 5 февраля находится с визитом миссия Международного валютного фонда под руководства Рубена Атояна.

"В ходе беседы обсудили вопросы, связанные с завершением 20 марта срока действия программы сотрудничества между МВФ и Молдовой, и пришли к единому мнению о том, что она в целом была реализована успешно. В этом же контексте рассмотрели возможность перехода к новой программе, сроки и содержание которой будут обсуждены позднее", - написал Додон в Facebook в пятницу.

По его словам, кроме того стороны обговорили ситуацию в финансово-банковской, социальной и энергетической сфере страны.

"Подчеркнули важность сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью оздоровления национальной экономики и повышения уровня жизни населения", - добавил Додон.

Что из себя представляет действующая программа с МВФ

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

Порядка 182 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ. Из этой суммы около 160 миллионов долларов уже перечислены стране.

"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.

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