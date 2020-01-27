Евро и доллар после выходных: курс валют на начало недели

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 января. После выходных некоторые из основных игроков выйдут "помятыми". Так, евро в первый день рабочей недели подешевел сразу на 10 банов и установился на отметке в 19,5662 лея.

Доллар практически не изменится в цене и будет торговаться по 17,7303 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" укрепился на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 27 января окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,287 лея. Украинская гривна подорожает до 0,726 лея. Румынский лей несколько сдаст позиции и будет торговаться по 4,0937 в пересчете на нацвалюту.

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