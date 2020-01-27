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Курс валют

Курс валют на вторник: дружный уход в пике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200127/29005442/kurs-valyut-na-vtornik-vse-osnovnye-valyuty-upadut-v-tsene.html

Какой будет 28 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 28 января.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.

Американский доллар упадет в цене более чем на 5 банов и будет стоить 17,6756 лея.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Еще значительнее, почти 8 банов, "потеряет в весе" евро. Европейская валюта опустится до отметки 19,4865 лея.

На один бан подешевеет и румынский лей, который будет стоить 4,0761 молдавского лея.

Украинская гривна станет дешевле менее чем на бан и упадет в цене до 0,7201 лея.

Станет незначительно дешевле и российский рубль, его цена установлена в 0,2823 лея.

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Теги:
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