Курс валют на вторник: дружный уход в пике

Какой будет 28 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 28 января.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.

Американский доллар упадет в цене более чем на 5 банов и будет стоить 17,6756 лея.

Еще значительнее, почти 8 банов, "потеряет в весе" евро. Европейская валюта опустится до отметки 19,4865 лея.

На один бан подешевеет и румынский лей, который будет стоить 4,0761 молдавского лея.

Украинская гривна станет дешевле менее чем на бан и упадет в цене до 0,7201 лея.

Станет незначительно дешевле и российский рубль, его цена установлена в 0,2823 лея.

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