Лей "играет мускулами" - основные валюты продолжают отступать

Какой будет 29 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 29 января.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.

Американский доллар упадет в цене на шесть банов и будет стоить 17,61 лея.

Еще значительнее, на десять банов, "потеряет в весе" евро. Европейская валюта опустится до отметки 19,38 лея.

На два бана подешевеет и румынский лей, который будет стоить 4,05 молдавского лея.

Украинская гривна станет дешевле на один бан и упадет в цене до 0,71 лея.

Российский рубль единственная из основных обмениваемых в Молдове валют сохранит стабильность, цена останется на отметке в 0,28 лея.

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