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Выставка Сделано в Молдове

В Кишиневе начинает работу выставка "Сделано в Молдове"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200129/29019296/v-kishineve-otkryvaetsya-ezhegodnaya-vystavka-sdelano-v-moldove.html

Более 450 отечественных производителей представят свою продукцию и услуги в рамках проекта "Сделано в Молдове".

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В выставочном комплексе "Молдэкспо" открывается выставка товаров и услуг отечественных производителей "Сделано в Молдове".  Организатор события - Торгово-промышленная палата Молдовы.

Sergiu Harea
© Sputnik / Osmatesco
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Выставка пройдет в период с 29 января по 2 февраля.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия.

Мобильная студия Sputnik будет работать в центральном выставочном павильоне Moldexpo. Журналисты подготовят подробные интервью с участниками и посетителями выставки, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

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На выставке будут представлены более 450 отечественных компаний. Среди них предприятия, представляющие пищевую промышленность, винодельческий сектор, мебельную промышленность, оборудование и механизмы, легкую промышленность, а также научно-исследовательские учреждения и народные промыслы.

 Как и в прошлые годы, на событии ожидается не только презентация разных компаний, но пройдут и другие бизнес-мероприятия. Речь идет о различных форумах, семинарах и круглых столах.  

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По мнению организаторов, поддержка местного производителя – одно из самых важных направлений деятельности торгово-промышленной палаты.

Необходимо оказывать содействие развитию молдавских предприятий, особенно нуждаются в этом представители малого и среднего бизнеса.

Выставка "Сделано в Молдове" проводится уже в 19 раз.

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