В Кишиневе начала работу выставка "Сделано в Молдове" - видео

В выставочном комплексе "Moldexpo" открылась выставка товаров и услуг отечественных производителей "Сделано в Молдове", организатор события - Торгово-промышленная палата Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В павильонах МВЦ "Moldexpo" стартовала масштабная выставка молдавских товаров "Сделано в Молдове".

На открытии мероприятия присутствуют представители властей республики, а также официальные лица из-за рубежа.

"Любая страна гордится произведенными в ней товарами и услугами. Чем больше товаров, тем больше успех страны, тем лучше живут ее граждане", - отметили организаторы выставки.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия. Корреспонденты Sputnik Молдова следят в режиме онлайн за ходом выставки.

Мобильная студия Sputnik будет работать в центральном выставочном павильоне Moldexpo. Журналисты подготовят подробные интервью с участниками и посетителями выставки, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

Выставка пройдет под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). Более 450 отечественных предпринимателей представят на ней продукцию и услуги.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы Серджиу Харя, на выставке представлены 19 стендов, посвященных региональному производству товаров и предоставлению услуг. Один из них полностью посвящен продукции, выпускаемой в гагаузской автономии, а 18 остальных – будут представлять районы республики.

Во всех трех павильонах, где пройдут выставочные презентации, представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения. Также на выставке каждый желающий сможет ознакомиться с последними разработками молдавских ученых, посмотреть изделия народных мастеров из нашей страны.

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