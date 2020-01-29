12:57 29 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.61
  • RUB0.28
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
LIVE:
Выставка Сделано в Молдове / Fabricat în Moldova

В Кишиневе начала работу выставка "Сделано в Молдове" - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
31040
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2441/49/24414964.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200129/29020243/video-online-v-kishineve-nachala-rabotu-vystavka-sdelano-v-moldove.html

В выставочном комплексе "Moldexpo" открылась выставка товаров и услуг отечественных производителей "Сделано в Молдове", организатор события - Торгово-промышленная палата Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В павильонах МВЦ "Moldexpo" стартовала масштабная выставка молдавских товаров "Сделано в Молдове".

На открытии мероприятия присутствуют представители властей республики, а также официальные лица из-за рубежа.

"Любая страна гордится произведенными в ней товарами и услугами. Чем больше товаров, тем больше успех страны, тем лучше живут ее граждане", - отметили организаторы выставки.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия. Корреспонденты Sputnik Молдова следят в режиме онлайн за ходом выставки.

Мобильная студия Sputnik будет работать в центральном выставочном павильоне Moldexpo. Журналисты подготовят подробные интервью с участниками и посетителями выставки, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

Выставка пройдет под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). Более  450 отечественных предпринимателей представят на ней продукцию и услуги.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы Серджиу Харя, на выставке представлены 19 стендов, посвященных региональному производству товаров и предоставлению услуг. Один из них полностью посвящен продукции, выпускаемой в гагаузской автономии, а 18 остальных – будут представлять районы республики.

Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале морского торгового порта
© Sputnik / Igor Zarembo
Молдова покупает в два раза больше, чем продает — первые итоги года

Во всех трех павильонах, где пройдут выставочные презентации, представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения. Также на выставке каждый желающий сможет ознакомиться с последними разработками молдавских ученых, посмотреть изделия народных мастеров из нашей страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как одна семья cмогла из молдавских традиций сделать туристический объект
Швейцарцы сделали золотую монету ювелирной миниатюрой - видео
Харя: почему выставка "Сделано в Молдове" важна для нашей страны
На выставке "Сделано в Молдове" впервые представят дефицитные товары
Теги:
видео, товары, Молдова, выставка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться