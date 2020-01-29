"Сделано в Молдове" – уникальный шанс для отечественных бизнесменов и страны

В девятнадцатый раз в Молдове проходит выставка товаров и услуг, произведенных в республике, на ней представлена самая качественная продукция, которой гордится страна.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В молдавской столице, на территории международного выставочного центра "Moldexpo" в девятнадцатый раз открылась ежегодная выставка "Сделано в Молдове".

"Любая страна гордится произведенными в ней товарами и услугами. Чем больше товаров, тем больше успех страны, тем лучше живут ее граждане", - отметили организаторы выставки перед открытием мероприятия.

Выставка проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). Более 450 отечественных предпринимателей представят на ней продукцию и услуги.

Приоритет – для эко-продукции

По словам председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы Серджиу Харя, на выставке представлены 19 стендов, посвященных региональному производству товаров и предоставлению услуг. Один из них полностью посвящен продукции, выпускаемой в гагаузской автономии, а 18 остальных – будут представлять районы республики.

"Я надеюсь, что предприниматели из 15 стран, присутствующие на этом мероприятии, совместно с центральными властями нашей республики и молдавскими потребителями откроют для себя много интересного в ходе этой выставки", - заявил Харя. © Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе начала работу выставка "Сделано в Молдове" - видео

По словам председателя ТПП Молдовы, главной целью проводимого на международном уровне мероприятия, является поддержка отечественного производителя, продвижение его продукции на экспорт за пределы страны.

"В этом году мы получили очень много заявок от производителей, при поддержке правительства нам удалось предоставить им необходимые площади для демонстрации производимых товаров и услуг", - уточнил Харя.

По его словам, выставка должна стать бурным импульсом для развития молдавских производителей, особенно для тех, которые производят эко-продукцию. В нынешнем году на выставке "Сделано в Молдове" представлено более 30 таких компаний, товары которых пользуются особенным спросом за пределами республики.

Премьер обратился к молдавским предпринимателям

На открытии выставки присутствовал весь кабинет министров республики, а премьер Ион Кику обратился к предпринимателям, производителям товаров и услуг с особым посланием.

"Правительство абсолютно понимает, что вы играете главную роль в стране для того, чтобы изменить ход вещей в лучшую сторону. В том числе и в ваших силах изменить жизнь в Республике Молдова, приблизить ее к самым высоким стандартам. Мы, как правительство, обязаны оказать вам в этом всю посильную помощь", - заявил Кику.

Глава кабмина отметил, что чиновники должны по достоинству оценивать ежедневный труд молдавских производителей, их талант и смелость, которые они проявляют в развитии собственного дела.

"Если нам вместе с вами удастся решить ряд проблем, мы решим и главную – из нашей страны уезжают молодые специалисты, люди трудоспособного возраста, работая не здесь, не дома. Создание новых рабочих мест позволит вернуть граждан домой, сможет доказать им уверенность в завтрашнем дне, в том, что государство Республика Молдова может удовлетворять интересы людей", - уточнил премьер-министр.

По словам Кику, сегодня основным приоритетом правительства Молдовы является развитие экономики страны, обеспечение финансовой стабильности в государстве. Для этого, по мнению главы кабмина, необходимо развивать взаимовыгодные отношения не только с Европейским Союзом, но и со всеми стратегическими партнерами республики.

Больше экспорта в ЕС

Молдавские фермеры в течение 2020 года смогут экспортировать в ЕС больше слив, винограда и черешни без уплаты таможенных пошлин. Об этом на открытии выставки "Сделано в Молдове" заявил посол ЕС в республике Петер Михалко.

"Сделано в Молдове" – это очень уважаемая торговая марка за пределами республики. Это очень важно, поскольку сегодня есть возможность привлечь внимание инвесторов, готовых приходить с капиталом в Молдову", - заявил Михалко.

Европейский дипломат отметил – молдавские товары очень качественные, они пользуются повышенным спросом и на внутреннем рынке страны, и в странах Евросоюза, и во всем мире.

Михалко подчеркнул, что молдавские сельхозпроизводители получат дополнительные квоты на беспошлинный ввоз в ЕС столовых сортов винограда и слив, а сельхозпроизводители, выращивающие черешню, смогут поставлять на 2 тысячи тонн продукции больше, чем было предусмотрено квотой по этой товарной категории ранее.

Также будут увеличены квоты на экспортные поставки в ЕС пшеницы, ячменя, кукрузы, а также этилового спирта. В свою очередь, Молдова будет постепенно повышать объемы импортируемой из ЕС мясомолочной продукции и сахара.

При этом, Михалко отметил, что Молдова должна развивать взаимовыгодные экономические отношения со всеми своими партнерами.

Что можно увидеть на выставке

Во всех трех павильонах, где пройдут выставочные презентации, представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения.

Также на выставке каждый желающий сможет ознакомиться с последними разработками молдавских ученых, посмотреть изделия народных мастеров из нашей страны.

Интересно тематическое деление выставки по павильонам. В первом из них вниманию посетителей представили продукцию сельскохозяйственных предприятий и компаний, производящих продукты питания и алкогольные напитки.

Во втором павильоне выставлена продукция промышленных предприятий, а также предметы мебели и интерьера, произведенные в Молдове.

Тематика третьего выставочного павильона посвящена деятельности компаний, предоставляющих услуги, частным учреждениям образования, работе неправительственных организаций.

В открытой выставочной зоне посетители смогут приобрести мед различных сортов, сельскохозяйственную продукцию, ознакомиться с имеющимися в стране услугами кэтеринга.

В нынешнем году отдельный стенд выставки в третьем павильоне посвящен деятельности российских и румынских экономических агентов. Ознакомиться с их продукцией и услугами сможет каждый желающий.

Гордостью организаторов мероприятия будет отдельный стенд, где представят экологически-чистые продукты, произведенные в республике. Основной акцент организаторы ставят на том, что в нашей стране также можно производить такую высококачественную продукцию, отвечающую мировым стандартам и пользующуюся спросом на зарубежных рынках.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия. Корреспонденты Sputnik Молдова следят в режиме онлайн за ходом выставки.

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