В Молдове есть предприятие, которое еще при СССР производило "твердую валюту"

Корреспондент радиостудии Sputnik пообщался с представителем легендарного еще с советских времен предприятия, продукция которого высоко ценилась еще в некогда единой и мощной стране.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В советские времена были товары, одно название которых говорило о качестве продукции далеко за пределами одной из союзных республик, где они были произведены.

Легендарные приемники "VEF", магнитофоны "Маяк" славили свои заводы-производители по всему Союзу. Но и на долю молдавской ССР приходился целый ряд товаров, которые высоко ценились советскими людьми, служили своеобразной "твердой валютой", при поднесении которой в подарок можно было решить всевозможные личные и служебные вопросы.

Это и обувь предприятий "Флоаре" и "Зориле", и знаменитые конфеты "Вечерний Кишинев" и "Ливада Молдовей", и сигареты "Космос", "Дойна" и "Столичные", и спектр криковских вин, и знаменитый дивин "Белый аист", и, конечно же, "Букет Молдавии".

В ходе выставки "Сделано в Молдове", которая проходит в республике в девятнадцатый раз, корреспондент Sputnik Молдова встретился с начальником отдела маркетинга и продаж ЗАО "Букет Молдавии" Еленой Лебединской.

"Эта выставка важна для нашего предприятия, поскольку мы являемся одним из отечественных производителей. Бренд "Букет Молдавии" говорит сам за себя. Здесь присутствует достаточно много предпринимателей. Можно найти партнеров для развития бизнеса, продвинуть нашу продукцию, насколько это возможно", - заявила собеседница. © Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе начала работу выставка "Сделано в Молдове"

По словам представителя легендарного предприятия, на производстве стараются держать планку по качеству, установленную еще в советские времена. Помимо линейки традиционных, виноградных вин, особое внимание уделяется именно качеству ароматизированного вина "Букет Молдавии".

Лебединская подчеркнула, что для нее лично – честь представлять такую брендовую продукцию на общереспубликанской выставке, проходящей в эти дни на МВЦ "Moldexpo", поскольку вся ее жизнь связана с городом Дубоссары, где она родилась, и где расположен завод, на котором производят легендарный бренд, известный на всем постсоветском пространстве.

"Для нас российский рынок является интересным. Пока наша продукция не представлена в России, но у нас есть ряд договоренностей, мы стараемся быстрее выйти на этот рынок. "Букет Молдавии" известен на постсоветском пространстве и, конечно, в России. Нам хотелось бы вернуться на этот рынок со своей продукцией", - уточнила Лебединская.

С развалом Советского Союза объемы производства вин, особенно ароматизированных, сократились. На данный момент ситуация на предприятии– стабильная, производство, хоть и медленно, но развивается.

По словам представителя предприятия, такое десертное вино, как "Букет Молдавии" следует пить в составе коктейлей. Чаще всего его пьют с различными видами сыров, пирожными и тортами.

Уникальное десертное вино, производимое на предприятии, приготовлено исключительно из натуральных ингредиентов. Все они выращиваются на специальных плантациях предприятия, все пряные и ароматические растения, которые входят в основу оригинального алкогольного напитка.

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