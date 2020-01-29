Премьер Кику о понижении налогов и онлайн-магазинах в Молдове

Премьер-министр Молдовы Ион Кику на выставке отечественной продукции сделал несколько важных заявлений о развитии экономики и бизнеса в стране.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Власти должны перестать преподносить неприятные сюрпризы бизнесу, заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику в МВЦ "Молдекспо" на выставке "Сделано в Молдове".

В Кишиневе, на территории международного выставочного центра "Moldexpo" работает ежегодная выставка "Сделано в Молдове". Организаторы - Торгово-промышленная палата.

Более 450 отечественных компаний из разных отраслей экономики будут представлены на выставке с 29 января по 2 февраля.

Мероприятие проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). Более 450 отечественных предпринимателей представят на ней продукцию и услуги.

Уступки бизнесу

Глава кабмина уточнил, что государство должно идти навстречу бизнесменам и "не менять законы каждый день, а также не повышать налоги только потому, что наши зарубежные партнеры попросили или поставили условие".

"Помните понижение налогов? Сейчас, когда у нас есть результаты 2019 года по поступлениям в бюджет, могу сказать со всей ответственностью, что понижение налогов поспособствовало поступлению еще 5 миллиардов в госбюджет", - отметил Кику. © Sputnik / Miroslav Rotari "Сделано в Молдове" – уникальный шанс для отечественных бизнесменов и страны

По его словам, такие уступки властей, а также подобные мероприятия, как выставка "Сделано в Молдове", действительно способствуют развитию экономики в целом, а особенно бизнеса - малого и среднего.

В Кишиневе начала работу выставка "Сделано в Молдове">>>

Онлайн-магазины

Премьер рассказал и о мерах, предпринятых кабмином для развития торговли через Интернет и создания онлайн магазинов.

"На международном уровне и на внешних рынках очень много товаров продаются в Интернете на разных платформах. Этот аспект немного хуже развит в Молдове, а особенно экспорт", - пояснил чиновник.

Кику напомнил, что месяц назад посетил предприятие, занимающееся производством детской одежды. По его словам, продукция этой компании пользуется спросом, но есть проблемы с экспортом, которые можно было бы решить с помощью онлайн-магазина.

"Попросил коллег, чтобы в самые короткие сроки они предоставили возможность малому бизнесу продавать свой товар за границу с помощью онлайн-платформ", - заявил Кику. © Sputnik / Osmatesco Усатый: бизнес Молдовы нуждается в серьезной поддержке

Договоренности между Кишиневом и Москвой: что ждет молдавский бизнес в 2020>>>

Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия. Корреспонденты агентства следят в режиме реального времени за ходом выставки.

Мобильная студия редакции работает в центральном выставочном павильоне Moldexpo. Журналисты готовят подробные интервью с участниками и посетителями выставки, фото - и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK