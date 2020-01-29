Деликатес, который в Молдове любят испокон веку

Жареные семечки в нашей республике – излюбленное лакомство, некоторые угощаются им даже после обильных застолий в праздники, когда семья, наговорившись и насытившись всласть за столом, садится к телевизору.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Жареные семечки – в нашей стране не просто вкусный продукт, это некий коммуникационный инструмент, а также - настоящее удовольствие для гурманов и просто способ хорошо и, главное, с каким-то смыслом скоротать время.

Шутя, жареные семена подсолнуха в Молдове давно называют "молдавским наркотиком", в том смысле, что стоит их только начать есть, а потом остановиться сложно, настолько они вкусные, тем более, выращенные в экологически-чистых условиях на плодородной молдавской земле.

В ходе выставки "Сделано в Молдове" корреспондент Sputnik пообщался в мобильной радиостудии с Натальей Агатьевой – руководителем отдела маркетинга компании "Trans-Test-Banzai". Предприятие балует жителей страны различными лакомствами. Это – не только жареные семечки, но и всевозможные орешки, чипсы, снэки, подсушенные семена тыквы и многое другое.

Как подчеркнула собеседница, участие предприятия в выставке "Сделано в Молдове" очень важно, поскольку название продукции уже успело стать брендом не только в Молдове, но и за ее пределами – в странах ближнего зарубежья.

"Сейчас мы расширяем ассортимент продукции, участие в выставке позволяет нам быть более узнаваемыми, продвигать этот бренд на высоком уровне", - уточнила собеседница.

Участие в выставке "Сделано в Молдове", по словам Агатьевой, привлекает интерес к продукции предприятия.

Потенциальные партнеры интересуются, в каких условиях производятся и упаковываются продукты. Сырье, по уточнению собеседницы, закупается после тщательного анализа качества, отбора, непосредственно у производителей.

"Мы стали узнаваемыми, благодаря качеству нашего товара, системе дистрибуции, которая детально продумана, и строгому лабораторному контролю качества продукции, которое отвечает самым взыскательным европейским стандартам", - заявила Агатьева.

Благодаря поэтапному развитию предприятия, его продукцию удалось вывести на румынский рынок, где ее реализуют не только в крупных городах, она знакома и любима также в провинции.

Специалист поделилась небольшим секретом коммерческого успеха предприятия. По ее словам, главное – чтобы товар, поставляемый в торговые точки, не залеживался на прилавках и был постоянно свежим. Именно это, по мнению Агатьевой, наиболее "подкупает" потребителя.

В среду, 29 января, в павильонах МВЦ "Moldexpo" стартовала масштабная выставка молдавских товаров "Сделано в Молдове". Информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает Международным информационным партнером мероприятия. Корреспонденты Sputnik Молдова следят в режиме онлайн за событиями в рамках экспозиции.

Выставка проходит под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). Более 450 отечественных предпринимателей представляют на ней продукцию и услуги.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы Серджиу Харя, на выставке представлены 19 стендов, посвященных региональному производству товаров и предоставлению услуг. Один из них полностью посвящен продукции, выпускаемой в Гагаузской автономии, а 18 остальных будут представлять другие регионы республики.

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