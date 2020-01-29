Премьер Кику рассказал, что будет с российским кредитом

Что будет с займом, который Москва обещала Кишиневу еще до смены правительства РФ, и какие совместные проекты еще планируют Молдова и Россия.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику отправится на международный форум по цифровой экономике в Алма-Аты, в котором примут участие главы правительств стран-участниц ЕАЭС.

Судьба кредита

На намеченном на 31 января форуме глава молдавского кабмина планирует встретиться с новым премьером России Михаилом Мишустиным.

Одним из главных вопросов для Молдовы является судьба кредита от российской стороны, который Москва обещала предоставить Кишиневу еще до смены правительства РФ. По предварительной информации сумма займа может составить от 250 до 500 миллионов.

Премьер-министр Молдовы рассказал для Sputnik Молдова, как далеко продвинулась работа.

"Наши министерства финансов уже на последнем этапе согласования. Возможно, мы поставим точку в этой договоренности. Окончательная сумма и условия обсуждаются в эти дни", - заявил Кику.

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Он добавил, что в этом году Молдова возьмет от российских партнеров только ту сумму, которую успеет использовать за год. По мнению чиновника, нет смысла брать кредит под проценты, если он будет лежать неосвоенным.

Как отметил Кику, в ходе рабочей встречи с Мишустиным планируется обсудить не только вопросы экономической и торговой сферы, но и ряд других совместных инициатив. Одна из важнейших, по его мнению, - получение пенсий молдавскими гражданами, трудившимися в России.

"Много наших граждан работают там, и по возвращению домой они хотели бы получать пенсии. Есть еще несколько проектов по гуманитарной и социальной сфере, все они находятся на той или иной стадии обсуждения", - пояснил глава кабмина.

Форум в Алма-Аты

По словам Кику, его миссия в Алма-Аты - познакомиться с премьер-министрами всех стран-участниц события и укрепить двустороннее сотрудничество.

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Премьер считает, что на форуме по цифровой экономике Молдова может показать себя с лучшей стороны, поскольку за последние годы наша страна добилась ощутимых успехов в развитии IT-технологий и это область, на которой властям республики следует сконцентрировать внимание.

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