Евро и доллар полетели вниз: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 30 января. Все основные игроки уступят позиции молдавскому "льву".

Так, евро в первый день рабочей недели подешевел сразу на 5 банов и установился на отметке в 19,3326 лея.

Доллар подешевеет на четыре бана и расположится на уровне в 17,5735 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать, правда сейчас замедлили темпы и стали сдавать позиции. Но все же "зеленый" укрепился за январь практически на 40 банов, а евро - на 9 банов.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 30 января окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,2803 лея. Украинская гривна подешевеет до 0,7064 лея. Румынский лей несколько сдаст позиции и будет торговаться по 4,0469 в пересчете на нацвалюту.

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