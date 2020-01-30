Лей проявляет железную твердость - курс валют в Молдове в пятницу и выходные

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 31 января, и выходные дни, которые приходятся уже на начало февраля. Почти все основные игроки уступят позиции молдавскому "льву".

Так, евро в последний день рабочей недели подешевел сразу на четыре бана и установился на отметке в 19,29 лея.

Доллар потеряет сразу семь банов и расположится на уровне ровно в 17,5 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать, правда сейчас замедлили темпы и стали сдавать позиции. Но все же "зеленый" укрепился за январь практически на 40 банов, а евро - на 9 банов.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 31 января и в выходные дни окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,27 лея, проиграв, таким образом, один бан. Украинская гривна останется "при своем", и будет торговаться по 0,70 лея. Румынский лей несколько сдаст позиции и будет стоить на один молдавский бан дешевле - 4,03 в пересчете на нацвалюту.

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