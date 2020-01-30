Иностранные бизнесмены готовы сотрудничать с молдавскими коллегами

Более 250 экономических агентов из 15 стран приняли участие в бизнес-форуме "Молдова 2020 - формирование международного делового сотрудничества", который прошел в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Бизнес-форум "Молдова 2020 - формирование международного делового сотрудничества" прошел в МВЦ "Молдекспо" в Кишиневе.

Он был частью рабочей программы открытой в эти дни национальной выставки "Сделано в Молдове", которая, главным образом, направлена на поддержку отечественных производителей.

Форум организован Торгово-промышленной палатой (ТПП) Молдовы при содействии партнеров из Европейского союза и их проекта "Enterprise Europe Network".

"Экономическое развитие каждого государства во многом зависит от международного сотрудничества, особенно в коммерческой сфере", - заявил председатель ТПП Сергей Харя.

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Он уверен, что совместная работа с иностранными партнерами разнообразит экономическую деятельность, привлечет инвестиции в частный сектор, а также понизит уровень безработицы.

По словам собеседника, подобные деловые форумы проходят уже третий год подряд. Ранее они были организованы в Бельцах и Кагуле, и привели к хорошим результатам.

На сей раз среди иностранных гостей были представители России, Украины, Румынии, Белоруссии, Италии, Венгрии, Турции, Китая, Канады, Великобритании, Грузии и других стран.

Зарубежные предприниматели обсудили с молдавскими коллегами сотрудничество в области сельского-хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, текстильной промышленности и другое. Главными темами были - улучшение инвестиционного климата в стране, а также инновации.

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