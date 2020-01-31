Экономические прогнозы: что предвещают Нацбанк и аналитики в 2020 году

Национальный банк и экономические эксперты делают прогнозы по развитию экономики на текущий год, определив основные риски, с которым может столкнуться республика.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на уровне 5,5% годовых. Это решение принято на заседании Исполкома.

Также на заседании исполкома Нацбанка приняли решение оставить неизменными ставки по кредитам overnight на уровне 8,5% и по депозитам overnight — 2,5% годовых.

"Решения принято на основе нового прогноза инфляции, который подтверждает достоверность предыдущих прогнозов и, в частности, подчеркнул правильность решения прошлого месяца (когда ставка рефинансирования была уменьшена сразу на 2 процентных пункта – с 7,5% до 5,5% - ред.)", - отметили в Нацбанке.

Как пояснили в ведомстве, эффект мер денежно-кредитной политики, принятых в то время, будет распространяться на период времени, необходимый для передачи импульса реальной экономике.

По словам главы Нацбанка Октавиана Армашу, норма обязательных резервов будет постепенно снижаться в соответствии с решением НБМ, принятым в декабре 2019-го.

"В настоящее время наблюдается нисходящая траектория инфляции, которая может выйти за пределы диапазона плюс/минус 1,5 процентных пункта от цели, в начале следующего года", - сказано в сообщении НБМ.

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Специалисты Нацбанка отмечают, что дезинфляционные риски сохраняются, и погодные риски с проинфляционным эффектом все еще возможны.

"Таким образом, возобновление мер по смягчению денежно-кредитной политики будет зависеть от материализации рисков, связанных с инфляционным процессом, от фактических данных, связанных с динамикой инфляции в первом квартале, а также от развития национальной экономики", - добавили в Нацбанке.

Следует отметить, что в последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 11 декабря, понизив ее тогда с 7,5% до 5,5%.

Прогноз 2020

Специалисты независимого аналитического центра считают Expert-Grup, что после относительно благоприятного экономического 2019 года 2020-й принесет больше макроэкономических проблем с существенными рисками для системы государственных финансов.

"Так, после прошлогоднего роста примерно на 4,5-5%, в 2020-м прогнозируется уже 3,5-4%. В большей части отраслей экономики ожидается более медленный рост", - считают эксперты.

Наиболее существенное замедление аналитики предвещают в строительной отрасли, которая в 2019-м оказалась лидером (практически +20%). В этом году рост составит порядка 2%. С другой стороны, как полагают экономисты, торговля станет сектором, который будет терять меньше скорости и обеспечит самый большой вклад в рост ВВП в нынешнем году.

Как считают специалисты, 2019 год был довольно сложным для национального бюджета с токи зрения различного рода давлений, которым должна была противостоять система государственных финансов.

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"В 2020 году публичные расходы будут расти быстрее, чем бюджетные доходы в контексте нового электорального года. Прогнозируем, что в 2020 году общие доходы национального публичного бюджета увеличатся примерно на 1% в сравнении с прошлым годом, а что касается расходов, то мы ожидаем увеличение примерно на 4%", - отмечено в докладе Expert-Grup.

Как полагают эксперты, бюджетный дефицит впишется в 2,5-3,4% от ВВП.

Эксперты отмечают, что причиной замедления экономического роста в этом году станет полное рассеивание эффектов снижения ставки взносов в фонд социального страхования, выплачиваемых работодателем.

"Несмотря на то, что ослабление денежной политики и увеличение потребления будут стимулировать рост частных инвестиций, они больше не будут поддерживаться тем импульсом, который им дало снижения налогового давления в 2019-м", - считают специалисты.

Кроме того, замедление темпов экономического роста в Евросоюзе, который является одним из основных торговых партнеров Молдовы, отразится на экспорте отечественной продукции.

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"Экспансионистская бюджетная политика будет стимулировать внутренний спрос за счет увеличения госинвестиций и зарплат в бюджетном секторе, но спрос будет покрываться преимущественно за счет импорта, что еще больше усугубит проблему дефицита текущего счета в платежном балансе", - добавили в Expert-Grup.

Предположения экспертов по основным макроэкономическим показателям (реальный процентный рост):

Показатель 2019 2020 Зарплата 9,2% 4,9% Конечное потребление 2,8% 5,1% Экспорт 8,5% 2,2% Импорт 6,3% 3,1% ВВП 4,7% 3,7% Чистые налоги на продукцию 3,2% 15,4% Кредиты фирмам в леях 3,6% 1,3% Кредиты фирмам в иностранной валюте -3,4% 1,5% Инфляция 4,8% 4,7%

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