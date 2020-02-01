Черешня с клубникой и металлоизделия – новые инвестпроекты в Приднестровье

Достигнута договоренность о реализации в Левобережье перспективных бизнес-идей с иностранными партнерами.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. Еще два соглашения пополнили инвестиционный портфель региона. Проекты связаны с сельским хозяйством и производством анкерной крепи.

Украинский инвестор планирует начать закладку 10 гектаров черешневого сада по интенсивной технологии и 5 гектаров комплекса по выращиванию клубники в защищенном грунте. На данном этапе уже идет закупка саженцев для обустройства сада. Рынок сбыта – Российская Федерация и Европейский союз.

"Надеюсь, что инвестиционный и природный климат будут нам способствовать", – сказал представитель фирмы.

Еще одно подписанное инвестсоглашение касается производства анкерной крепи. Это металлические изделия, которые используются в горном деле. Сырье – арматурный прокат, который намерены закупать у Молдавского металлургического завода. На начальном этапе в месяц предприятие сможет производить 260 тонн продукции. В планах у инвестора выпускать около 3 тысяч тонн анкерной крепи в год. Ее будут применять при обустройстве шахт в Польше.

"Большое спасибо, надеюсь, это первый шаг в нашей совместной работе", – подчеркнул инвестор.

В правительственной пресс-службе напомнили о том, что в 2018 году был принят закон о господдержке инвестиционной деятельности. Его разработкой занимались совместно с международными экспертами и предпринимательским сообществом.

"В основе закона находятся два основных момента. Первый – это экономические предпосылки к тому, чтобы финансовые ресурсы инвестировали именно в Приднестровье. Второй – это гарантии защиты инвестиций на протяжении 10 лет", – подчеркнул глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Он также акцентировал внимание на гарантиях защиты имущественных прав.

"Мы прекрасно понимаем, что инвестиции должны быть рентабельными, окупаемыми, и инвестор на 100 процентов должен быть защищен. Мы с вами готовы работать каждый день, рука об руку", - резюмировал Мартынов.

На данный момент Агентство по инвестициям работает еще над четырьмя бизнес-предложениями.

"Мы ожидаем выход на Инвестиционный совет в течение ближайших трех месяцев. Это два проекта, связанные с металлообработкой, и проекты по переработке сельхозпродукции", – рассказал директор агентства Андрей Бетанов.

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