 Даже если пойдут дожди: сухой январь заставил фермеров подсчитывать ущерб

В случае, если засуха продолжится и дальше, аграриям советуют включать оросительные системы, что не свойственно для зимних месяцев.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Теплый и сухой январь сделал свое дело. На протяжении месяца влажность на поверхности земли, по данным специалистов, была намного ниже нормы. Из-за недостатка влаги на некоторых полях плохо взошла пшеница.

Манна небесная

Фермер Андрей Гырля из района Резина уже подсчитывает убытки. На его полях пшеница взошла вовремя, но из-за отсутствия влаги, пробиваться росткам было трудно, поэтому они не набрали достаточно силы. Даже если пойдут дожди, прежних объёмов урожая уже ждать не стоит, уверен аграрий.

"Понятно, что 5-6 тонн мы не соберем, но если будут дожди, мы дадим подкормку, будем использовать гербициды против сорняков. При таких условиях, думаю, соберем хотя бы 3 тонны. Без осадков пшеница просто погибнет", - пояснил Андрей Гырля.

По словам агрария, он ждет дождь как манну небесную - оросительных систем у него нет. Но даже при условии, что начнутся обильные осадки, потери все равно будут огромными. Гырля подсчитал, что их объем может достигнуть семи миллионов леев.

Впереди февраль, март тоже может сказать свое слово

Если теплый период и дальше будет сохраняться, есть вероятность, что некоторые культуры могут выйти из состояния покоя, с некоторой опаской говорит заведующий лабораторией генофонда и селекции винограда Тудор Казак.

Это значит, есть риск, что у винограда раньше времени распустятся глазки, и в такой ситуации настоящим бедствием станут любые, даже легкие морозы.

« Если сохранится засуха, это скажется на интенсивности роста, надо будет сократить количество побегов. Иначе летом это повлияет на объем урожая и даже на состояние виноградников. Они будут истощены», - отметил Тудор Казак.

Специалисты в области виноградарства уже озвучили тревожную статистику. От 5 до 28 % процентов центральных почек на виноградных кустах повреждены.

Тюльпаны раньше времени

На знаменитой на всю Молдову плантации тюльпанов в селе Бардар раньше времени началось цветение. Правда пока речь идет о растениях, высаженных в теплице.

С одной стороны, теплая погода на руку цветоводам: они тратят меньше сил, времени и средств на ее обогрев.

«Меньше угля требуется для отопления, не нужно ночью вставать, чтобы поддерживать жар в котле», - пояснил владелец плантации Георгий Лукица.

С другой стороны высокие температуры в этот период года могут сослужить плохую службу растениям, высаженным в открытом грунте. При низких температурах у тюльпанов, крокусов и ирисов вырабатываются фитогармоны. От них зависит, насколько большим и красивым будет бутон.

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