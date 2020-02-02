Ремонт дорог: какие трассы станут объектом национального значения

Этот статус им придают для того, чтобы ускорить процесс изъятия земельных участков и конструкций, которые находятся на территории, где в будущем развернутся строительные работы.

КИШИНЕВ, 2 февраля - Sputnik. Правительство Молдовы возвращается к вопросу о реабилитации ключевых автомагистралей страны.

Так, министерство экономики и инфраструктуры предлагает объявить проектом национального значения следующие трассы: М-1 - граница с Румынией - Леушены - Кишинев - Дубоссары - граница с Украиной; R-1 Кишинев - Унгены - граница с Румынией; R-6 Кишинев - Оргеев - Бельцы; R-6 - Коду Ноу - Сорока - Унгурь - граница с Украиной; R-26 Бендеры - Каушаны - Чимишлия.

Новый статус позволит государству применить специальную процедуру, которая ускорит процесс изъятия недвижимого имущества частных лиц и экономических агентов, находящегося в непосредственной близости от дорог.

Речь идет об участках в пригородах Кишинева - Гратиештах, Трушенах и Дурлештах, а также в поселке Загранча Унгенского района, в городе Сынджерей, в поселках Арионешть, Унгурь, Михайловка и в городе Чимишлия.

По мнению властей, специальная процедура позволит соблюсти экономические интересы собственников и разблокировать ситуацию, серьезно мешающую началу реабилитации этих крупных автомагистралей.

Как поясняют в министерстве экономики и инфраструктуры, собственники зачастую не согласны с размером компенсации, которую им предлагает государство, и поэтому такие споры становятся предметом длительных судебных разбирательств.

В то же время власти подготовили всю проектную документацию по экспроприации земельных участков и конструкций, которые на данный момент находятся на территории, где в будущем развернутся строительные работы.

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