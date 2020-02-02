Контрабанда сахара: что с ней собирается делать правительство

Министр сельского хозяйства Ион Пержу озвучил решимость поставить барьер незаконному сбыту импортного товара, который бьет по интересам отечественных сахарозаводчиков.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. Правительство намерено положить конец, ситуации, в которой молдавские производители несут двойные потери. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Ион Пержу в Дрокиевском районе.

"Мы обязуемся принять незамедлительные меры, чтобы остановить незаконную торговлю сахаром и определить механизмы получения квот на экспорт отечественного сахара на альтернативные рынки на ближайшую перспективу", - написал Пержу на своей странице в Facebook.

Министр посетил сахарный завод в Дрокии, который головная компания планирует закрыть до апреля 2021 года.

Решение о консервации предприятия принято в связи с резким снижением продаж молдавского сахара, в первую очередь, на внутреннем рынке, пояснили владельцы.

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