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Повышение цен на бензин

Право регулировать цены на топливо возвращают ANRE

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200202/29063465/pravo-regulirovat-tseny-na-toplivo-vozvraschayut-anre.html

Ранее премьер-министр распорядился провести проверку методологии расчета цен, которую применяли операторы топливного рынка.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Национальному агентству по регулированию в энергетике будут возвращены функции ценового администрирования внутреннего топливного рынка. Об этом сообщил премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику.

Автозаправка.
© AFP 2019 / SAEED KHAN
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Ранее агентство уже занималось регулированием этого сегмента, устанавливая максимальный потолок цен в соответствии с принятой методологией и пересматривая его раз в две недели.

Соответствующие поправки будут приняты правительством в ближайшее время, сообщил Кику.

Ранее премьер-министр распорядился провести проверку методологии расчета цен, которую применяли операторы топливного рынка, чтобы исключить вероятность картельного сговора и спланированного роста цен.

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Теги:
топливо


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