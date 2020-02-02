Право регулировать цены на топливо возвращают ANRE

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Национальному агентству по регулированию в энергетике будут возвращены функции ценового администрирования внутреннего топливного рынка. Об этом сообщил премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику.

Ранее агентство уже занималось регулированием этого сегмента, устанавливая максимальный потолок цен в соответствии с принятой методологией и пересматривая его раз в две недели.

Соответствующие поправки будут приняты правительством в ближайшее время, сообщил Кику.

Ранее премьер-министр распорядился провести проверку методологии расчета цен, которую применяли операторы топливного рынка, чтобы исключить вероятность картельного сговора и спланированного роста цен.

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