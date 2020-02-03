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Денежные купюры. Доллары США. Евро.

Валютные страсти: что в планах у доллара и евро после выходных

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200203/29064723/valyutnye-strasti-chto-plan-dollar-evro-posle-vykhodnykh.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 3 февраля. После выходных основные игроки выйдут осунувшимися. Так, евро в первый день рабочей недели подешевел сразу на 1 бан и установился на отметке в 19,2861 лея.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Доллар уступил молдавскому лею три бана и торгуется по 17,4732 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать, правда, затем замедлили наступление. "Зеленый" за первый месяц года укрепился на 30 с лишним банов, а евро - практически не изменился в цене, но все равно остался в плюсе.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 3 февраля и российский рубль, который установился на уровне в 0,2772 лея. Украинская гривна упала до 0,7047 лея. Румынский лей также несколько сдал позиции и продается по 4,038 в пересчете на нацвалюту.

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