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Международный валютный фонд

Глава правительства рассказал подробности переговоров с МВФ

© REUTERS / YURI GRIPAS
Экономика
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Sputnik Молдова
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Уже на этой неделе завершается визит миссии МВФ в Молдову: глава кабмина республики отметил, что итоги работы международных экспертов подведут в среду.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику считает конструктивными переговоры с экспертами миссии МВФ, которые находятся в республике с визитом.

"Переговоры проходят достаточно хорошо, конструктивно. Критические моменты, риски, о которых я говорил осенью, в большинстве своем удалось исключить из повестки переговоров. Вероятность, что нынешняя программа будет завершена в марте, как и планировалось, довольно большая", - сказал Кику.

МВФ.
© AFP 2019 / Mandel Ngan
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По его словам, на этой неделе заканчивается визит миссии МВФ в Молдову. "Сегодня и завтра у меня состоятся встречи с представителями фонда. Возможно, в среду выйдем на пресс-конференцию", - сказал Кику.

Визит ревизора

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в республику 22 января. В Кишиневе у них состоялись встречи с руководством Молдовы. В рамках визита специалисты МВФ проводят дискуссии в контексте подготовки к консультациям по 2020 году, а также проведения шестого и последнего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (расширенный механизм кредитования) и EFF (механизм расширенного финансирования). Визит завершится 5 февраля.

В задачи миссии входит:

  • анализ последних экономических событий и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы;
  • обновление данных и проведение оценки макроэкономических перспектив;
  • обсуждение с властями проблем и рисков, с которыми сталкивается экономика Молдовы в среднесрочной перспективе, а также мер по их решению.

Что из себя представляет действующая программа с МВФ

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Порядка 182 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ. Из этой суммы около 160 миллионов долларов уже перечислены стране.

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"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.

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