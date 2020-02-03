Глава правительства рассказал подробности переговоров с МВФ

Уже на этой неделе завершается визит миссии МВФ в Молдову: глава кабмина республики отметил, что итоги работы международных экспертов подведут в среду.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику считает конструктивными переговоры с экспертами миссии МВФ, которые находятся в республике с визитом.

"Переговоры проходят достаточно хорошо, конструктивно. Критические моменты, риски, о которых я говорил осенью, в большинстве своем удалось исключить из повестки переговоров. Вероятность, что нынешняя программа будет завершена в марте, как и планировалось, довольно большая", - сказал Кику.

Визит ревизора

По его словам, на этой неделе заканчивается визит миссии МВФ в Молдову. "Сегодня и завтра у меня состоятся встречи с представителями фонда. Возможно, в среду выйдем на пресс-конференцию", - сказал Кику.

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в республику 22 января. В Кишиневе у них состоялись встречи с руководством Молдовы. В рамках визита специалисты МВФ проводят дискуссии в контексте подготовки к консультациям по 2020 году, а также проведения шестого и последнего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (расширенный механизм кредитования) и EFF (механизм расширенного финансирования). Визит завершится 5 февраля.

В задачи миссии входит:

анализ последних экономических событий и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы;

обновление данных и проведение оценки макроэкономических перспектив;

обсуждение с властями проблем и рисков, с которыми сталкивается экономика Молдовы в среднесрочной перспективе, а также мер по их решению.

Что из себя представляет действующая программа с МВФ

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

Порядка 182 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ. Из этой суммы около 160 миллионов долларов уже перечислены стране.

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"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.

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