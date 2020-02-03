Вывод коллегии Минфина: у национальной экономики есть потенциал

Доходы национального публичного бюджета выросли почти на 5 миллиардов леев, а доля госдолга в ВВП упала почти на 2 процента.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Правительство приступило к проведению коллегий в министерствах. Первым в графике стал Минфин.

В заседании, состоявшемся в понедельник, приняли участие премьер-министр Ион Кику, министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, главы Государственной налоговой службы, Таможенной службы, Финансовой инспекции, Агентства по государственным закупкам, представители других ведомств.

Глава Минфина Сергей Пушкуца сообщил, что, согласно итогам 2019 года, общие доходы национального публичного бюджета составили 62,9 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 4,9 миллиарда леев (8,5%).

В январе 2020 года, по сообщению министра, доходы бюджета составили 565 миллионов леев, что на 15% больше, чем в январе 2019 года.

Ион Кику: прошлый год, вопреки всему, был успешным

Подводя итоги заседания, премьер-министр Ион Кику заявил, что 2019 год увенчался хорошими показателями для национальной экономики, несмотря на две избирательные кампании и политические кризисы.

"Прошлый год показал, что у национальной экономики есть хороший потенциал", — сказал глава кабмина.

Кику также отметил, что по состоянию на 31 декабря 2019 года доля государственного долга в ВВП сократилась на 1,9% по сравнению с 31 декабря 2018 года.

Далее премьер потребовал, чтобы к 1 июня 2020 года все государственные закупки осуществлялись только у компаний, которые используют систему электронных налоговых накладных "e-Factura".

В контексте создания условий для возвращения в страну граждан, работающих за рубежом, Кику отметил важность расширения программы "Prima casă" и разработки механизмов субсидирования рабочих мест. Республика Молдова должна перестать быть донором качественной и эффективной рабочей силы для зарубежных стран, подчеркнул премьер-министр.

Он также привлек внимание участников заседания к проблеме снижения эффективности в управлении госпредприятиями.

Что будет с финансами Молдовы в 2020 году

Среди важнейших приоритетов на 2020 год Сергей Пушкуца назвал расширение Программы по возмещению кредитов на недвижимость в рамках госпрограммы "Prima casă", продолжение сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и другими партнерами по развитию, а также полную и своевременную выплату зарплаты работникам бюджетного сектора.

В этом году Минфин займется и усовершенствованием законодательства в области финансов.

В число стратегических целей министерства на этот год вошли принятие к 31 июля 2020 года фискальной и таможенной политики на 2021 год, утверждение нового Таможенного кодекса и правил его применения.

Еще одна важная задача — приведение налогового законодательства в части акцизов и НДС в соответствие с обязательствами Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, в том числе пересмотр квот и льгот по НДС и акцизных квот.

Кроме того, министерству в 2020 году предстоит принять новую концепцию заработной платы в госсекторе, сделав акцент на результаты работы, создать электронный реестр работников и модернизировать систему госзакупок.

Заседания коллегий пройдут во всех министерствах

Минфин стал первым из министерств в графике проведения коллегий, который был утвержден правительством.

В феврале заседания в таком формате состоятся в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (11-го числа ), МВД (18-го) и министерстве просвещения, исследований и культуры (25-го).

На март запланированы коллегии в министерствах сельского хозяйства и регионального развития (3-го числа), здравоохранения, труда и социальной защиты (10-го), экономики и инфраструктуры (24-го), в Минюсте и в Минобороны (31-го).

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