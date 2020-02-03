Конкуренты продолжают падение: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 4 февраля. Все основные валюты продолжают падение, уступая позиции молдавскому лею.

Доллар США подешевел сразу на 4 бана и установился на отметке в 17,4339 лея.

Незначительно, менее, чем на один бан, упадет в цене и евро, до 19,2827 лея.

В небольшом минусе останутся и другие основные валюты, которые станут "легче" менее, чем на один бан.

Украинская гривна подешевеет до 0,6997 лея. Румынский лей также сдаст позиции и будет торговаться по 4,0354 в пересчете на молдавские леи.

Российский рубль установится на уровне в 0,2740 лея.

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