22:17 03 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.47
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Валюта разных стран

Конкуренты продолжают падение: курс валют на вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2567/88/25678804.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200203/29075771/evro-i-dollar-prodolzhayut-padenie-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 4 февраля. Все основные валюты продолжают падение, уступая позиции молдавскому лею.

Доллар США подешевел сразу на 4 бана и установился на отметке в 17,4339 лея.

Незначительно, менее, чем на один бан, упадет в цене и евро, до 19,2827 лея.

Железные молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Курс валют в 2020-м: как начал год молдавский лей, что его ждет дальше

В небольшом минусе останутся и другие основные валюты, которые станут "легче" менее, чем на один бан.

Украинская гривна подешевеет до 0,6997 лея. Румынский лей также сдаст позиции и будет торговаться по 4,0354 в пересчете на молдавские леи.

Российский рубль установится на уровне в 0,2740 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK


Загрузка...

По теме

Голубовский: какая валюта упадет в цене, а какая вырастет в 2020 году
Теги:
курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Выставка Сделано в Молдове – находка для потребителей
Выставка "Сделано в Молдове" – находка для потребителей
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться