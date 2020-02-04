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Минсельхоз о своих планах.

Субсидии в 2020 году — сколько денег государство предложит фермерам

© Photo : Facebook / AIPA
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200204/29083874/subsidii-v-2020-godu-skolko-deneg-gosudarstvo-predlozhit-fermeram.html

В Молдове объявило о начале годичной кампании дотирования аграриев, заявки буду приниматься до 31 октября.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Производители агропродукции в Молдове могут подавать заявки на субсидии на 2020 год. Об этом объявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

Глава Минсельхоза сообщил, что средства Национального фонда сельского хозяйства и развития сельских районов на 2020 год составляют 1 миллиард леев.

По словам Пержу, часть этих средств пойдет на выплаты сельхозпроизводителям, которые подали заявки в 2019 году.

© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Директор Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) Вадим Курмей заявил, что в этом году сельхозпроизводители впервые смогут подать заявки онлайн по ряду категорий субсидируемых проектов.

Глава AIPA также заявил, что список поддерживаемых категорий видов деятельности будет и далее расширяться.

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Согласно данным, представленным на конференции, в 2019 году AIPA получила 7505 заявок на субсидии на сумму более 1 миллиарда леев. Из общего числа получателей 180 предприятиям гранты достались впервые. 

Общая сумма инвестиций в сельское хозяйство в 2019 году составляет около 4 миллиардов леев, было создано более 2500 новых рабочих мест.

Кампания по подаче заявок на субсидии в 2020 году завершится 31 октября.

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Теги:
сельское хозяйство


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